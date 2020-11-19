В Саудовской Аравии, где только два года назад женщинам разрешили смотреть матчи на стадионах, стартовала первая женская футбольная лига.

Об этом сообщает BBC.

الدوري النسائي لكرة القدم ينطلق اليوم لأول مرة في تاريخ الرياضة #السعودية.. شاهد استعدادات فريق @EasternFlamesFC قبل مباراته الأولى في المنطقة الشرقية.



عبر:@ahalosaimi pic.twitter.com/MUD1lYzGrj — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 16, 2020

За кубок чемпионата борются 24 команды из Эр-Рияда, Джидды и Даммама. Всего в турнире участвуют более 600 футболисток. Общий призовой фонд – 500 000 саудовских риалов ($133 000).

Матчи открытия не транслировались по местному телевидению, однако саудовские СМИ широко осветили это событие.

Критики правительства СА отнеслись к событию скептически. Они считают, что проведение чемпионата призвано прикрыть плохие показатели соблюдения прав человека в стране.

Буквально в 2018 году женщинам королевства впервые разрешили смотреть футбольные матчи на стадионах. В течение многих лет власти, ссылаясь на ислам, отказывали женщинам в праве участвовать в спортивных мероприятиях.