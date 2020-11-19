Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

Тесты сделали все члены украинской делегации, процедуру проводили специалисты лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.

Матч со сборной Швейцарии отменили из-за того, что врач швейцарского кантона Люцерн отправил украинскую сборную на карантин из-за положительных тестов у трех игроков. В ассоциации говорят, что в Швейцарии отказались сделать повторное тестирование спортсменам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты.

— Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-и игроков каждой команды, учитывая вратаря, — говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября федерация футбола Швейцарии подтвердила, что футболистов национальной сборной Украины отправили на карантин в кантоне Люцерн. Матч с местной сборной отменили.