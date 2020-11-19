Футболисты сборной Украины после прибытия в аэропорт «Борисполь» 18 ноября сделали повторные ПЦР-тесты на COVID-19. Все результаты оказались отрицательными, хотя в Швейцарии COVID-19 обнаружили у 7 членов команды.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Тесты сделали все члены украинской делегации, процедуру проводили специалисты лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.
Матч со сборной Швейцарии отменили из-за того, что врач швейцарского кантона Люцерн отправил украинскую сборную на карантин из-за положительных тестов у трех игроков. В ассоциации говорят, что в Швейцарии отказались сделать повторное тестирование спортсменам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты.
— Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-и игроков каждой команды, учитывая вратаря, — говорится в сообщении.
Напомним, 17 ноября федерация футбола Швейцарии подтвердила, что футболистов национальной сборной Украины отправили на карантин в кантоне Люцерн. Матч с местной сборной отменили.
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Футболисты сборной Украины после прибытия в аэропорт «Борисполь» 18 ноября сделали повторные ПЦР-тесты на COVID-19. Все результаты оказались отрицательными, хотя в Швейцарии COVID-19 обнаружили у 7 членов команды.
Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.
Тесты сделали все члены украинской делегации, процедуру проводили специалисты лаборатории, сертифицированной УЕФА в Украине.
Матч со сборной Швейцарии отменили из-за того, что врач швейцарского кантона Люцерн отправил украинскую сборную на карантин из-за положительных тестов у трех игроков. В ассоциации говорят, что в Швейцарии отказались сделать повторное тестирование спортсменам и членам делегации, у которых были отрицательные результаты.
— Хотя по протоколу УЕФА для проведения матча достаточно, чтобы отрицательные тесты были у 13-и игроков каждой команды, учитывая вратаря, — говорится в сообщении.
Напомним, 17 ноября федерация футбола Швейцарии подтвердила, что футболистов национальной сборной Украины отправили на карантин в кантоне Люцерн. Матч с местной сборной отменили.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов