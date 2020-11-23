Украинские боксеры Илья Тогобицкий и Никита Горбатенко завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы, который проходил в Черногории.
В финале весовой категории до 75 кг Тогобицкий победил россиянина Михаила Усова раздельным решением судей.
Украинско-российское противостояние было и в финале весовой категории до 91 кг. В итоге, также раздельным решением судей, Горбатенко победил Владислава Комарова.
Напомним, николаевские рапиристы и саблисты сумарно завоевали 12 медалей на юношеском чемпионате Украины по фехтованию памяти Виктора Мурашова.
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Украинские боксеры Илья Тогобицкий и Никита Горбатенко завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы, который проходил в Черногории.
В финале весовой категории до 75 кг Тогобицкий победил россиянина Михаила Усова раздельным решением судей.
Украинско-российское противостояние было и в финале весовой категории до 91 кг. В итоге, также раздельным решением судей, Горбатенко победил Владислава Комарова.
Напомним, николаевские рапиристы и саблисты сумарно завоевали 12 медалей на юношеском чемпионате Украины по фехтованию памяти Виктора Мурашова.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов