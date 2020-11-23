Украинские боксеры Илья Тогобицкий и Никита Горбатенко завоевали золотые медали на молодежном чемпионате Европы, который проходил в Черногории.

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В финале весовой категории до 75 кг Тогобицкий победил россиянина Михаила Усова раздельным решением судей.

Украинско-российское противостояние было и в финале весовой категории до 91 кг. В итоге, также раздельным решением судей, Горбатенко победил Владислава Комарова.

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Напомним, николаевские рапиристы и саблисты сумарно завоевали 12 медалей на юношеском чемпионате Украины по фехтованию памяти Виктора Мурашова.