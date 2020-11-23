В Николаеве ко Дню десантно-штурмовых войск ветераны АТО/ООС устроили соревнованию по лазертагу.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Местом проведения турнира стал парк Победы. Там развернули полевую палатку, а казацкая громада Николаева угощала болельщиков кулешом, приготовленным на открытом огне.
Перед началом стрельб команды выстроились в шеренгу и спели Гимн Украины, после чего прошел инструктаж. Участие в соревнованиях приняли больше 50 человек разного пола и возраста.
— Ветераны встречаются тут пообщаться, выпить кофе, вспомнить свое прошлое и провести такой турнир по лазертагу, — рассказал один из организаторов соревнований, замглавы Ассоциации участников и инвалидов АТО Сергей Гуссиди.
Напомним, 21 ноября в Украине вспоминали о событиях Революции Достоинства (2013) и Оранжевой революции (2004), отмечая День достоинства и свободы.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов
В Николаеве ко Дню десантно-штурмовых войск ветераны АТО/ООС устроили соревнованию по лазертагу.
Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.
Местом проведения турнира стал парк Победы. Там развернули полевую палатку, а казацкая громада Николаева угощала болельщиков кулешом, приготовленным на открытом огне.
Перед началом стрельб команды выстроились в шеренгу и спели Гимн Украины, после чего прошел инструктаж. Участие в соревнованиях приняли больше 50 человек разного пола и возраста.
— Ветераны встречаются тут пообщаться, выпить кофе, вспомнить свое прошлое и провести такой турнир по лазертагу, — рассказал один из организаторов соревнований, замглавы Ассоциации участников и инвалидов АТО Сергей Гуссиди.
Напомним, 21 ноября в Украине вспоминали о событиях Революции Достоинства (2013) и Оранжевой революции (2004), отмечая День достоинства и свободы.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
|
Чайка, перший «народний мер» Ніконов та «федеральний округ Новоросія»Станислав Мартиросов