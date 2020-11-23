В Николаеве ко Дню десантно-штурмовых войск ветераны АТО/ООС устроили соревнованию по лазертагу.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Местом проведения турнира стал парк Победы. Там развернули полевую палатку, а казацкая громада Николаева угощала болельщиков кулешом, приготовленным на открытом огне.

Перед началом стрельб команды выстроились в шеренгу и спели Гимн Украины, после чего прошел инструктаж. Участие в соревнованиях приняли больше 50 человек разного пола и возраста.

— Ветераны встречаются тут пообщаться, выпить кофе, вспомнить свое прошлое и провести такой турнир по лазертагу, — рассказал один из организаторов соревнований, замглавы Ассоциации участников и инвалидов АТО Сергей Гуссиди.

Напомним, 21 ноября в Украине вспоминали о событиях Революции Достоинства (2013) и Оранжевой революции (2004), отмечая День достоинства и свободы.