Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях 51-летний Рой Джонс-младший продолжает подготовку к бою против 54-летнего Майка Тайсона.

Несмотря на свой возраст, Рой Джонс продемонстрировал на камеру впечатляющую силу ударов и высокую скорость передвижения по рингу, пишет «Новое время».

На профессиональном ринге Джонс провел 75 боев, 66 из которых выиграл и 9 проиграл.

Свой последний бой Джонс провел в 2018 году после чего объявил о завершении карьеры.

Как известно, 28 ноября Майк Тайсон вернется на ринг и проведет бой против бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях 51-летнего Роя Джонса-младшего.

Ожидается, что поединок пройдет в формате 8 раундов по 2 минуты каждый. Вырученные от него деньги будут направлены на благотворительность.

Напомним, что легендарный американский боксер Майк Тайсон открыл в Калифорнии свою ферму по выращиванию марихуаны.