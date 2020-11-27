Международная федерация футбола (ФИФА) определила составы корзин для жеребьевки европейского отбора на Чемпионат мира 2022 года. Украина попала во вторую корзину.

Об этом пишет пресс-служба ФИФА.

Жеребьевка состоится 7 декабря в Цюрихе. Всего в отборе примут участие 55 сборных, которые распределят на 6 корзин.

Корзина 1: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Корзина 2: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Корзина 3: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Корзина 4: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Корзина 5: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Корзина 6: Мальта, Молдова, Лихтенштейн, Гибралтар и Сан-Марино.

Таким образом, Украина точно не сыграет со сборными с одной корзины, а также с Россией, ведь Украину и Россию на международном уровне официально разводят в разные группы. Такое происходит между странами, которые имеют конфликты между собой.

На Чемпионат мира пройдут десять сборных, которые займут в своих группах первые места. Вторые места выйдут в плей-офф, а также к ним присоединятся две лучшие команды из Лиги наций. Эти 12 сборных определят еще три команды, которые попадут на ЧМ.

Всего на Чемпионате мира будут играть 32 сборные. Квоты распределены следующим образом: Африка — 5, Азия — 4,5 (без учета Катара, который принимает ЧМ), Европа — 13, Северная и Центральная Америка — 3,5, Океания — 0,5, Южная Америка — 4,5.

Напомним, что нападающий Барселоны Лионель Месси выиграл приз лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) — The Best-2019.