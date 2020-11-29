Во Львове, несмотря на карантин выходного дня, работал один из ночных клубов. Вечеринка проходила «за закрытыми дверями» по предварительной записи.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Как отметили в полиции, работал ночной клуб на улице Петрушевича. Во время рейда правоохранителей в заведении находились около ста человек, все они были без масок.

«Ночной клуб работал за закрытыми дверями — в него пускали только по предварительной записи или по звонку. Полицейские прекратили работу заведения и установили личности всех, кто там находился», — сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

«Санкция статьи предусматривает наказание — штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок», — добавили в полиции.

Напомним, в среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».