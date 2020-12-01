Футболисты донецкого «Шахтера» провели поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором «горняки» второй раз обыграли «Реал» в нынешнем сезоне.

Встреча на НСК «Олимпийский» в Киеве завершилась со счетом 2:0 в пользу «Шахтера», передает Укринформ.

Мячи забили Дентиньо, отличившийся на 57-й минуте, и Манор Соломон (82).

«Шахтер» продолжает борьбу за путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В другом поединке группы В немецкая «Боруссия» в Менхенгладбахе сегодня играет с итальянским «Интером» из Милана.

Турнирное положение: «Боруссия» (М) — 8 очков (после 4-х игр), «Шахтер» — 7 (5), «Реал» — 7 (5), «Интер» - 2 (4).

В заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Шахтер» 9 декабря в гостях сразится с «Интером», а «Реал» примет «Боруссию» (М).