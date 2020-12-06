Сборная Украины показала пятый результат в женской классической эстафете 4х6 км на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

Об этом пишет hromadske.

У Дарьи Блашко, Вали Семеренко, Виты Семеренко и Елены Пидгрушной всего было 2 минуты 39,9 секунды отставания, 2 штрафных круга, они использовали 11 дополнительных патронов на огневых рубежах.

После первых двух этапов украинки боролись за тройку призеров, но потом Вита Семеренко заработала круг штрафа, после чего сборная максимум могла претендовать лишь на четвертое место.

В Пидгрушной со стрельбой тоже возникли проблемы, а на последнем круге не хватило дистанции, чтобы обогнать россиянку Кайшеву. В итоге Украина заняла пятое место.

Победу одержала сборная Швеции, которая практически всю гонку боролась с Францией. Француженки стали вторыми, а замкнули тройку призеров биатлонистки из Германии. Россия, которая стала четвертой, отстала от бронзовых призеров почти на две минуты. Всего в классической эстафете стартовала 21 команда.

Завершится финский этап Кубка мира по биатлону в воскресенье, 6 декабря, мужской эстафетой 4х7,5 км и женской гонкой преследования на 10 км.

Напомним, что николаевский спортсмен, чемпион ХХIII зимних Олимпийских игр по фристайлу, специалист по лыжной акробатике Александр Абраменко выступил на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).