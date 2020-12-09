«Динамо» с минимальным счетом победило «Ференцварош» в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на НСК Олимпийский в Киеве завершилась со счетом 1:0.
Об этом сообщает РБК-Украина.
— Обе команды очень напряженно провели первую половину игры — без акцентированных моментов и со всем вниманием на обороне. Осторожно соперники начали и второй тайм, однако победы удалось добиться подопечным Мирчи Луческу. На 60 минуте Денис Попов после подачи со штрафного забил единственный гол в матче, — передает издание.
Таким образом, «Динамо» набрало четыре очка и заняло третье место в группе, которое позволяет продолжить выступление в Лиге Европы весной следующего года.
«Ференцварош» покидает еврокубки. Первое место в квартете занял «Ювентус», следом — «Барселона».
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«Динамо» с минимальным счетом победило «Ференцварош» в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча на НСК Олимпийский в Киеве завершилась со счетом 1:0.
Об этом сообщает РБК-Украина.
— Обе команды очень напряженно провели первую половину игры — без акцентированных моментов и со всем вниманием на обороне. Осторожно соперники начали и второй тайм, однако победы удалось добиться подопечным Мирчи Луческу. На 60 минуте Денис Попов после подачи со штрафного забил единственный гол в матче, — передает издание.
Таким образом, «Динамо» набрало четыре очка и заняло третье место в группе, которое позволяет продолжить выступление в Лиге Европы весной следующего года.
«Ференцварош» покидает еврокубки. Первое место в квартете занял «Ювентус», следом — «Барселона».