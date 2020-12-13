В Лондоне Энтони Джошуа защитил свои пояса чемпиона мира WBA Super, IBF и WBO в супертяжелом весе в поединке против болгарина Кубрата Пулева.

39-летний ветеран не создал должного сопротивления чемпиону. Уже в третьем раунде Джошуа после удачного апперкота начал добавить Пулева, что судье пришлось отсчитать стоячий нокдаун. Тут же Кубрат был повторно отправил на канвас. И снова после апперкота.

Собравшись, болгарин сумел немного успокоить бой. Но это продлилось до девятого раунда, в котором снова удачными получились апперкоты в исполнении Джошуа — Пулев снова оказался в нокдауне. А после того встал, моментально пропустил двойку и уже окончательно рухнул на ринг. Не смотря на попытки встать, судья отсчитал нокаут и завершил бой.

Напомним, украинский боксер Александр Усик победил британца Дерека Чисору и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.