Николаевские легкоатлеты соревновались в «Лиге выносливости». Планировалось, что на протяжении года в каждом сезоне будет проходить по одному этапу в разных локациях города. Но из-за карантинных ограничений провести удалось единый финальный этап.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

«Лига выносливости» - это традиционные легкоатлетические соревнования, которые проходят на стадионах или в парках города, чтобы привлечь внимание молодежи к бегу и доказать, что это наиболее неприхотливый вид физической активности. В этом году планировалось в каждом сезоне проводить по этапу Лиги, но планы пришлось поменять.

— В связи с карантином у нас 4 этапа в этом году сорвались, мы их перенесли на следующий сезон. Это должен быть и кроссовый бег, и без по шоссе. В этом году мы решили сделать один этап, он кубковый, - рассказал Владимир Килярский, президент Федерации Легкой атлетики.

Именно поэтому для финальных стартов отобрали самых сильных бегунов, собрали их в легкоатлетическом манеже на Центральном стадионе. Старшие спортсмены соревновались вне конкурса - так называемый мотивационный мастер-класс для младших коллег. Девушки, вместе с тем, также отбирались на всеукраинские командные состязания «Батл-миля». Непосредственно в «Лиге выносливости» соревновались легкоатлеты 2005 - 207 годов рождения.

Дистанция, которую преодолевали - 800 метров.

Среди девушек победительницей стала Юлия Тимощук, преодолев дистанцию за 2 минуты 43,8 секунды. Среди парней победный результат показал Владислав Евдокимов - 2 минуты 17,5 секунд.

Ранее сообщалось, что в Николаеве прошёл турнир по пауэрлифтингу «Железная Нация 6».