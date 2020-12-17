Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне вынес вердикт по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

CAS поддержал решение WADA об отстранении России от всех международных соревнований, однако сократил срок дисквалификации с четырех до двух лет (до 16 декабря 2022 года), передает Укринформ.

Российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на летних Олимпийских играх-2021 в Токио, зимней Олимпиаде-2022 в Пекине и чемпионатах мира. Также Россия не сможет принимать подобные турниры и подавать на них заявки.

Как сообщалось, в декабре 2019 года исполком Всемирного антидопингового агенства (WADA) отстранил Россию от участия в токийской Олимпиаде и мировых чемпионатах на ближайшие четыре года.

Причиной стали манипуляции Московской антидопинговой лаборатории, которая вносила изменения в пробы спортсменов в период с 2012-го по 2015 годы с целью сокрытия употребления запрещенных препаратов.

Ранее Международный олимпийский комитет заявил, что поддерживает санкции Всемирного антидопингового агентства против России из-за манипуляций с допингом.