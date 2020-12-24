Минай объявил первого новичка этой зимой. Карьеру в закарпатском клубе продолжит нападающий Артем Милевский, который завершил свои выступления за брестское Динамо.

О подписании форварда сообщается в Telegram-канале самого футболиста, где разместили видео с пресс-конференции.

Ранее клуб анонсировал подписание новичка, который будет играть под 10-м номером.

Напомним, что Артем Милевский является воспитанником Динамо. За киевлян игрок провел более 270 поединков, забив 87 голов. Также футболист представлял Газиантепспор, Хайдук, Сплит, Конкордию, Тосно и Кишварду.

Напомним, президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил, что готов продать клуб, но пока нет желающих.