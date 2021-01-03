Матч последнего тура чемпионата Боливии между Блумингом и Стронгестом завершился массовой дракой, в которой приняли участие футболисты и фанаты.

Об этом пишет Новое время.

Стронгест вел по ходу матча со счетом 3:1, после чего с трибун на поле полетели посторонние предметы и петарды, в результате чего один из футболистов оказался на газоне. После этого на поле началась потасовка, которая переросла в массовую драку.

Сначала драка завязалась между футболистками обеих команд, а затем в нее вмешались фанаты, которые выбежали на поле.

Когда драка утихла арбитр показал по красной карточке игрокам обеих команд.

Стронгест в итоге одержал победу 3:1 и занял второе место в чемпионате Боливии, отстав от лидера всего на одно очко.