Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев временно отстранен от соревнований.

Соответствующее решение появилось на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

О причинах дисквалификации не сообщается.

Представитель FIG в комментарии сайту NBC News не стал подробно раскрывать детали отстранения украинского спортсмена, заявив, что дисквалификация продлится «до окончания процедуры, которая в настоящее время еще продолжается».

— FIG не будет комментировать данную процедуру, - сказал собеседник.

Отметим, Верняев не вошел в состав сборной Украины на чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который прошел в прошлом году с 9 по 13 декабря в Турции. Тренер сборной тогда заявил, что причины тому - микротравмы.

Ранее, международный олимпийским комитет лишил украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия золота Олимпиады-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил.