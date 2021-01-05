Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко может стать новым тренером лондонского «Челси».

Об этом сообщает Le10Sport.

В последнем матче «Челси» проиграл «Манчестер Сити» 1:3 и идет на девятом месте в чемпионате Англии.

Владелец клуба Роман Абрамович уже задумался об увольнении Фрэнка Лампарда. Одним из кандидатов на место тренера «Челси» — бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко выступал за «аристократов» в 2006-2009 годах, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых забил 9 голов.

Напомним, ранее Андрея Шевченко хотел пригласить «Милан». Но тренер сборной тогда заявил, что планирует остаться в сборной Украины.