В Николаеве за день до Рождества прошел забег по бездорожью - его участники преодолели расстояние в 30 километров.

Об этом говорится в сюжете программы «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Рождественские забеги, по словам их инициатора, ультрамарафонца Сергея Яна - это уже своеобразная традиция. Таким образом бегуны не только проверяют себя на выносливость, но и открывают для себя живописные уголки Николаева.

— Мы стартовали от ТРЦ «Магелан», побежали через Парк «Победа», выбежали на Темвод, через Темвод - на реку Ингул, пробежали самый древний дуб наш николаевский, выбежали на реку, ее затопило, это стало сюрпризом, пришлось бежать по колени в воде. Потом мы бежали по Ингулу до Терновки и там выбежали на Аляуды через железнодорожный мост. Там сделали небольшой круг вокруг ставка и побежали через Аляуды полностью до Аляудского моста, выбежали на родник, через родник, парк Петровского, и прибежали вот на елку, где у нас общий финиш, - рассказал Сергей Ян.

В этом году бежали 30 километров.

Фото: Facebook / Виталий Бригарчук

Дарья Дейснер приехала погостить к родителям в Николаев и тоже приняла участие в рождественском забеге. Бегает она с 2017 года, причем, говорим, предпочитает именно трейл - бег по бездорожью.

— К такому роду бега я привыкла, болото меня не пугает, - сказала она.

После совместного финиша возле главной елки Николаева атлеты разбежались по домам, преодолевая последние километры заявленной тридцатки. А трейловые забеги пообещали организовывать в этому году еще не раз.