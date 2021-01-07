Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала 2021 год, пройдя в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.
В поединке первого круга первая ракетка Украины по итогам двух сетов обыграла американку Джессику Пегулу, пи шет Корреспондент.
Матч продолжался 1 час и 24 минуты. На счету Свитолиной два эйса, четыре двойные ошибки и три из четырех брейков.
Первый круг, Абу-Даби (ОАЭ)
Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина) – 4:6, 3:6
Ранее Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).
|
2020 год многому научилЕвгений Василенко
|
Со слезами на глазах. Светлой памяти Александра КремкоАнатолий Дюмин
|
Волы ревуть, а люди пляшут – пусть в Новый Год быки попашут!Александр Жолобецкий
Украинская теннисистка Элина Свитолина успешно начала 2021 год, пройдя в 1/16 финала турнира WTA в Абу-Даби.
В поединке первого круга первая ракетка Украины по итогам двух сетов обыграла американку Джессику Пегулу, пи шет Корреспондент.
Матч продолжался 1 час и 24 минуты. На счету Свитолиной два эйса, четыре двойные ошибки и три из четырех брейков.
Первый круг, Абу-Даби (ОАЭ)
Джессика Пегула (США) – Элина Свитолина (Украина) – 4:6, 3:6
Ранее Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).