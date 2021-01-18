Украинский борец греко-римского стиля и депутат Жан Беленюк успешно вернулся ковер, где не выступал с сентября 2019 года. Он стал чемпионом соревнования Гран-при Загреба.

Об этом в Facebook сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины.

Спортсмен завоевал награду в весовой категории до 87 килограмм. В финале Жан победил представителя Швеции Александра Степанетича (9:1).

Золотую медаль также выиграл Парвиз Насибов в весовой категории до 72 килограмм. В решающей схватке он победил Ахмета Йилмаза (3:2) из Турции.

Серебряным призером турнира стал Николай Кучмий (130 килограмм). Украинец из-за травмы отказался от финальной схватки. Бронза в весовой категории до 82 килограмм на счету Ярослава Фильчакова.

Напомним, что двумя бронзовыми наградами завершили свое выступление украинские борцы на Индивидуальном Кубке мира, который прошел в Белграде.