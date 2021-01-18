Муниципальный баскетбольный клуб «Николаев» вышел из новогодне-рождественских каникул и отыграл три домашних матча.

Об этом идет речь в сюжете программы «Улица Спортивная» на НИС-ТВ.

Первым соперником николаевского клуба стал киевский «Будівельник». Отмечается также, что в «Николаев» вернулся из «Прометея» Сергей Приймак. Киевляне первыми открыли счет и за первые три минуты опережали николаевцев уже на 9 очков. В итоге МБК проиграл со счетом 80:92.

Второй матч «Николаев» играл с южненским БК «Химик». Соперники приехали без главного наставника — он получил положительный тест на COVID-19. Игра закончилась со счетом 78:86 в пользу гостей. Благодаря этой победе «Химик» поднялся в турнирной таблице Чемпионата Украины на второе место.

Третий матч, с БК «Одесса», николаевцам удалось выиграть со счетом 81:63.

Ранее сообщалось, что команда «МБК-2-Нико» сыграла свои первые матчи в новом 2021 году.