Комиссия по этике Международного союза велосипедистов дисквалифицировала бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко на 9 месяцев. Отстранение распространяется на любую деятельность, связанной с велоспортом.
Об этом сообщается на сайте ФВУ.
На данный момент функционер не занимает никакую должность, поэтому в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы. Действие наказание рассчитано на ближайшие 10 лет.
Как пишет РБК-Украина, 20 августа 2019 года Александр Башенко на внеочередной конференции федерации велосипедного спорта Украины был уволен с поста президента организации.
Поводом стал публичный конфликт с велогонщицей Анной Соловей, которой он нахамил после Европейских игр в Минске.
Спортсменка выразила недоумение тем фактом, что на странице Федерации велоспорта Украины в Facebook с золотой медалью на соревнованиях поздравили в первую очередь не ее, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Функционер грубо отреагировал на слова Анны Соловей и пригрозил выгнать из сборной Украины.
После конфликта спортсменку поддержал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Ранее независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль до 15 сентября 2021 года за допинг.
Комиссия по этике Международного союза велосипедистов дисквалифицировала бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко на 9 месяцев. Отстранение распространяется на любую деятельность, связанной с велоспортом.
Об этом сообщается на сайте ФВУ.
На данный момент функционер не занимает никакую должность, поэтому в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы. Действие наказание рассчитано на ближайшие 10 лет.
Как пишет РБК-Украина, 20 августа 2019 года Александр Башенко на внеочередной конференции федерации велосипедного спорта Украины был уволен с поста президента организации.
Поводом стал публичный конфликт с велогонщицей Анной Соловей, которой он нахамил после Европейских игр в Минске.
Спортсменка выразила недоумение тем фактом, что на странице Федерации велоспорта Украины в Facebook с золотой медалью на соревнованиях поздравили в первую очередь не ее, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Функционер грубо отреагировал на слова Анны Соловей и пригрозил выгнать из сборной Украины.
После конфликта спортсменку поддержал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.
Ранее независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль до 15 сентября 2021 года за допинг.