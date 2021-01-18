Комиссия по этике Международного союза велосипедистов дисквалифицировала бывшего главу Федерации велоспорта Украины Александра Башенко на 9 месяцев. Отстранение распространяется на любую деятельность, связанной с велоспортом.

Об этом сообщается на сайте ФВУ.

На данный момент функционер не занимает никакую должность, поэтому в случае возвращения, ему придется отбыть дисквалификацию перед возобновлением работы. Действие наказание рассчитано на ближайшие 10 лет.

Как пишет РБК-Украина, 20 августа 2019 года Александр Башенко на внеочередной конференции федерации велосипедного спорта Украины был уволен с поста президента организации.

Поводом стал публичный конфликт с велогонщицей Анной Соловей, которой он нахамил после Европейских игр в Минске.

Спортсменка выразила недоумение тем фактом, что на странице Федерации велоспорта Украины в Facebook с золотой медалью на соревнованиях поздравили в первую очередь не ее, а главу Киевской городской федерации велосипедного спорта Сергея Мухомора. Функционер грубо отреагировал на слова Анны Соловей и пригрозил выгнать из сборной Украины.

После конфликта спортсменку поддержал министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

Ранее независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике Athletics Integrity Unit дисквалифицировала украинскую легкоатлетку Наталью Кроль до 15 сентября 2021 года за допинг.