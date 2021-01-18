Совет Международной федерации хоккея (ИИФХ) принял решение перенести чемпионат мира из Беларуси.

Об этом говорится в публикации на сайте организации.

В понедельник 18 января состоялось заседание совета ИИХФ, на котором было принято решения о переносе. Новое место проведения турнира будет определено позднее. Еще одним организатором чемпионата является Латвия.

На прошлой неделе в Беларусь прилетал президент ИИХФ Рене Фазель. В связи с обострением политической ситуации в стране, визит был воспринят мировым сообществом неоднозначно, а от ЧМ-2021 начали отказываться спонсоры. От спонсорских контрактов отказались Liqui Moly, Nivea и Škoda.

— Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение Минска и Риги. В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было использовать в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси, и найти позитивный путь вперед, — сказал президент ИИХФ Рене Фазель.

Сам Фазель говорит, что Беларусь сможет провести чемпионат мира по хоккею тогда, когда в стране нормализуется обстановка.