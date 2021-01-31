Сборная Украины в составе Ирины Петренко (Варвинец), Виты Семеренко, Богдана Цымбал и Артема Примы стала бронзовым призером в классической смешанной эстафете чемпионата Европы по биатлону, который 31 января завершился в польском городе Душники-Здруй.

Об этом сообщает hromadske.

В смешанной эстафете на первом этапе Ирина Петренко дважды использовала по одному запасному патрону и передала эстафету Вите Семеренко седьмой, уступив лидеру на 14 секунд. Семеренко едва не заработала штрафной круг, но смогла избежать дополнительных метров дистанции.

Богдан Цымбал, использовав всего один запасной патрон, поднял украинскую сборную с девятого на третье место и отправил Артема Приму на дистанцию с 15-секундным отставанием от лидера.

Приме не удалось навязать борьбу норвежцу Баккен и немцу Навратил на последнем этапе. В результате — третье место сборной.

Отмечается, что перед последней гонкой у сборной Украины был шанс выиграть общий медальный зачет чемпионата Европы, но для этого нужно было получить второе золото.

Всего на Открытом чемпионате Европы сборная завоевала полный комплект медалей, разделив 4-е и 5-е места в общекомандном зачете с немцами. Выиграли же командную борьбу Латвия и Польша, завоевав по два золота. Больше всего медалей у Норвегии — одна золотая, три серебряных и три бронзовых.

Ранее сообщалось, что Украина заняла восьмое место в мужской эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.