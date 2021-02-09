Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обратился к Главному государственному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко с просьбой разрешить проводить матчи с частичным возвращением болельщиков на трибуны.
Об этом сообщает Укринформ.
Бродский отметил, что с октября прошлого года все спортивные мероприятия в стране проходят при пустых трибунах, но в то же время кинотеатры и учреждения культуры могут заполняться на 50%.
Функционер хочет, чтобы и баскетбольные арены в Украине заполнялись болельщиками не более чем на 50%.
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Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обратился к Главному государственному санитарному врачу Украины Виктору Ляшко с просьбой разрешить проводить матчи с частичным возвращением болельщиков на трибуны.
Об этом сообщает Укринформ.
Бродский отметил, что с октября прошлого года все спортивные мероприятия в стране проходят при пустых трибунах, но в то же время кинотеатры и учреждения культуры могут заполняться на 50%.
Функционер хочет, чтобы и баскетбольные арены в Украине заполнялись болельщиками не более чем на 50%.