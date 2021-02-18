УЕФА отменил нынешний розыгрыш Юношеской лиги из-за ситуации с коронавирусом,

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Исполнительный комитет организации принял такое решение из-за сложностей в организации турнира, которые возникают в связи с пандемией и ограничениями в разных странах.

В турнире принимали участие составы U-19 «Динамо» и «Шахтера». Они должны были сыграть 2 и 3 марта против «Барселоны» и «Порту» соответственно в 1/32 финала.

Напомним, из-за глобального пандемии COVID-19 карнавал в Рио-де-Жанейро в этом году не состоится.