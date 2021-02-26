Так, киевский клуб «Динамо» с минимальным счетом переиграл в Бельгии местный «Брюгге»: на 83-й минуте гол матча оформил Виталий Буяльский.

В первом матче с «Брюгге» была ничья ㅡ 1:1. По результатам двух матчей киевляне выходят в 1/8 финала Лиги Европы.

Донецкий «Шахтер» проводил матч в Киеве, где выиграл у израильского «Маккаби» со счетом 1:0. Предыдущий матч в Тель-Авиве закончился со счетом 2:0 в пользу «горняков».