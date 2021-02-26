Тренер женской сборной США по гимнастике на Олимпийских играх 2012 года Джон Геддерт покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как ему было предъявлено обвинение в мучении и причинении вреда девушкам из его команды.

Об этом пишет The New York Times.

Обвинения были предъявлены генеральным прокурором штата Мичиган Даной Нессел, которая заявила, что жертвы пострадали от членовредительства и расстройств пищевого поведения и пережили «крайнее» эмоциональное и физическое насилие, включая принуждение к тренировкам, когда они были травмированными.

— Многие из этих жертв до сих пор несут на себе эти шрамы от его поведения, — сказала Дана Нессель.

Прокурор заявил, что Геддерт «подвергал своих спортсменов принудительному труду или служению в экстремальных условиях, что привело к их травмам и травмам»

— Это важный шаг в защите детей. Это говорит остальным, что, если вы сделаете это, вы будете привлечены к ответственности, — сказал адвокат жертв тренера Джон Мэнли.

Джон Геддерт не заявился на судебное заседание, а его тело обнаружили 26 февраля в зоне отдыха на межгосударственном шоссе в округе Клинтон штата Мичиган.

Макайла Траш, одна из его бывших гимнасток, сказала, что господин Геддерт закончил ее карьеру, когда бросила ее на низкую перекладину брусьев и разорвал лимфатические узлы на шее, нанес ей синяк под глазом и порвал мышцы живота. Но помимо физических издевательств от тренера Джона Геддерта, было постоянное психологическое давление. Об этом рассказали другие гимнасты.

Напомним, бывший врач сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассар 5 февраля получил еще один срок за сексуальное насилие —