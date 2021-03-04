Спор украинского боксера Василия Ломаченко с чемпионом мира в легком весе по версии WBC Дэвином Хэйни в Twitter завершилась согласованием проведения боя между ними.

Об этом пишет «Новое время».

В частности, на вопрос нашего соотечественника, готов ли американец встретиться с ним в ринге, тот ответил, что будет свободен в апреле или конце мая.

На эти слова Василий отреагировал заявлением: «Это стандарное время на подготовку для меня. Я буду готов».

Отмечается, что Дэвин Хэйни провел на профессиональном ринге 25 поединков и во всех одержал победу. При этом на счету 33-летнего Ломаченко 14 побед и 2 поражения в 16 поединках в карьере.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO и фрайнчайзинговый чемпион по версии WBC Василий Ломаченко номинирован на звание Боксер 2019 года по версии WBC.