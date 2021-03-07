Украинка закрыла все 10 мишеней и получила серебряную медаль. Для нее этот результат стал лучшим в карьере в спринтерских гонках.

Опередила Джиму только норвежка Тирил Екгофф, которой одержать победу не помешал даже промах на первой стрельбе. Джима отстала от ее результата на 9,3 секунды. Замкнула тройку лидеров итальянка Лиза Виттоцци.

В целом все пять украинок, принявшие участие в гонке, попали в зачетную зону. Дарья Блашко и Анастасия Меркушина пробежали по одному кругу штрафа и заняли соответственно 16 и 22 места, а Елена Пидгрушна и Валя Семеренко на огневых рубежах ошибались немного чаще и смогли попасть только в четвертую десятку зачета.