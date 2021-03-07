Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.
Об этом сообщает ISPORT
Детали: Спортсменка начала соревнования с двух заступов, но уже в третьем своем прыжке «улетела» на 6,80 м, что вывело ее на промежуточную вторую позицию. Лучший результат показала только немка Малайка Михамбо – 6,88 м.
В четвертой попытке лидеры не улучшили свои показатели, а в пятой Бех-Романчук прыгнула на 6,86 м – всего 2 см ей не хватило до лидерства.
Но оставалась еще одна попытка и в ней Марина прыгнула на 6,92 м – лучший результат в мире в сезоне и всего на 4 см меньше, чем личный рекорд украинки.
Золото Марины Бех-Романчук – первая награда сборной Украины на чемпионате Европы.
Марина Бех-Романчук является украинской легкоатлеткой, которая специализируется на прыжках в длину. Она является бронзовым призером прошлого чемпионата Европы в помещении, серебряным призером чемпионата мира 2019 года, серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, победительницей Всемирной Универсиады 2019 года, бронзовым призером молодежного и юниорского чемпионатов Европы, а также 11-кратной чемпионкой Украины.
По итогам октября 2019 года была признана Национальным олимпийским комитетом Украины лучшей спортсменкой месяца в Украине. По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.
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Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходит в польском Торуне.
Об этом сообщает ISPORT
Детали: Спортсменка начала соревнования с двух заступов, но уже в третьем своем прыжке «улетела» на 6,80 м, что вывело ее на промежуточную вторую позицию. Лучший результат показала только немка Малайка Михамбо – 6,88 м.
В четвертой попытке лидеры не улучшили свои показатели, а в пятой Бех-Романчук прыгнула на 6,86 м – всего 2 см ей не хватило до лидерства.
Но оставалась еще одна попытка и в ней Марина прыгнула на 6,92 м – лучший результат в мире в сезоне и всего на 4 см меньше, чем личный рекорд украинки.
Золото Марины Бех-Романчук – первая награда сборной Украины на чемпионате Европы.
Марина Бех-Романчук является украинской легкоатлеткой, которая специализируется на прыжках в длину. Она является бронзовым призером прошлого чемпионата Европы в помещении, серебряным призером чемпионата мира 2019 года, серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, победительницей Всемирной Универсиады 2019 года, бронзовым призером молодежного и юниорского чемпионатов Европы, а также 11-кратной чемпионкой Украины.
По итогам октября 2019 года была признана Национальным олимпийским комитетом Украины лучшей спортсменкой месяца в Украине. По итогам соревнований Мирового тура в помещении-2020 стала первой в общем зачете среди прыгуний в длину.