Украинская сборная по фехтованию не прошла отбор на командные соревнования на Олимпиаду в Токио. Олимпийская чемпионка из Николаева Ольга Харлан будет единственной представительницей Украины на Олимпиаде — она выступит в индивидуальных соревнованиях.

Об этом спортсменка сообщила у себя в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kharlan Olga (@olgakharlan)

— К сожалению, чуда не произошло... Токио 2020 пройдёт без украинской женской сабельной сборной. Эта миссия доверена только мне. Это реальность, с которой мы должны смириться и продолжать идти дальше. Я всегда буду благодарна своей команде, как за прекрасные, так и сложные моменты, потому что все это — мы переживали вместе! Потому что мы семья. И эти трудности мы тоже преодолеем, и будем порхать снова! Люблю вас, мои родные, — написала Ольга Харлан.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях проиграла поединок в 1/4 финала этапа Кубка мира в Будапеште. Украинские спортсменки уступили соперницам из Кореи со счетом 36:45.

Украина впервые в истории не будет участвовать в командных соревнованиях на Олимпиаде. Согласно регламенту страна может быть представлена на Олимпийских играх только одной спортсменкой, если не квалифицировалась командно.

Ольга Харлан занимает первое место в мировом рейтинге, поэтому автоматически получает возможность выступить на Олимпиаде в индивидуальных соревнованиях.

Напомним, николаевская фехтовальщица Ольга Харлан в пятый раз в карьере стала победительницей мирового рейтинга FIE, завершив сезон на первой строчке.