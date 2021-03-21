Команда МБК «Николаев» завершила третий круг текущего сезона Суперлиги выездным поединком против «Днепра».

Об этом сообщили в пресс-центре МБК «Николаев»

Первая 10-минутка была не в пользу гостей, которые сразу отпустили соперников в отрыв - 12:22. Однако уже вторая четверть продемонстрировала, за счет каких качеств николаевцы будут биться за победу.

Опять свое игровое время получили молодые Заплотинский (24 минуты) и Боднар (19 минут), а Игорь Дубоненко, для которого матчи против Днепра априори принципиальны, реализовал все попытки из-за периметра. Также следует отдельно выделить Колтера - американец отлично действовал как по передачам, так и по очкам.

После перерыва «Николаев» продолжал соревноваться на равных - как следствие, 3 четверть завершилась ничьей 22:22. Судьба встречи решилась в заключительной 10-минутке. Здесь хозяевам удалось до конца удержать преимущество и получить свою 20 победу в сезоне - 84:70.

Лучшим снайпером в матче стал Колтер, который в сумме набрал 20 очков, и добавил к этому показателю 7 передач, а дабл-дабл оформил Гудвин - 10 очков и 12 подборов.

«Днепр» - МБК «Николаев» - 84:70 (22:12, 20:21, 22:22, 20:15)

«Днепр»: Купер (6 + 7 передач), Тимофеенко (9), Санон (15), Террелл (9), Кравцов (15), Корниенко (4), Бобров (13), Бондарчук (2), Закурдаев (3), Глебов (8).

МБК «Николаев»: Гудвин (10 + 12 подборов), Хохоник (2), Приймак (7), Дубоненко (9), Эдриан (12 + 9 подборов), Колтер (20 + 7 передач), Конате (2), Заплотинский (8).