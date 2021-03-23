Мужская сборная Украины по шпаге завоевала серебро на этапе Кубка мира по фехтованию в Казани (Россия).

Об этом сообщает Tribuna.com.

Украинской команде удалось выиграть лицензию на Олимпийские игры в Токио.

В финале сборная Украины уступила Италии со счетом 43:44. В ее составе были Богдан Никишин, Роман Свичкар и Анатолий Герей.

Стоит отметить, что 21 марта украинец Игорь Рейзлин выиграл золотую медаль в Казани, одолев действующего чемпиона мира - венгра Гергея Шиклоши (15:11).

Ранее сообщалось о том, что украинские саблистки впервые в истории не отобрались на Олимпиаду. Олимпийская чемпионка из Николаева Ольга Харлан будет единственной представительницей Украины на Олимпиаде — она выступит в индивидуальных соревнованиях.