В матче четверти финала баскетбольного Кубка Украины МБК «Николаев» на домашней площадке неожиданно победил «Днепр», закончив игру со счетом 105:91.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

В этом сезоне «Николаев» трижды встречался с «Днепром» в поединках суперлиги и трижды проигрывал. Поэтому, в кубковом противостоянии днепряне были фаворитами. Николаевцы и сами откровенно не питали особых надежд на этот матч.

— Мы приехали с запасом денег на один день. Мы реально оценивали свои шансы, но игра пошла, - отметил главный тренер МБК «Николаев» Валентин Берестнев.

Только за стартовые 10 минут команды на двоих накидали больше полсотни очков, играли не только эффективно, но и эффектно. А на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом в пользу «Николаева»

Вторая четверть также не показала явного лидера на площадке: команды шли мяч в мяч. Корабелы точнее били издалека - разыгрался экс-днепрянин Игорь Дубоненко, а «Днепр» был лучше на подборах и реализовывал броски второго шанса. Только под завязку первой половины игры днепрямне сумели вырваться вперед на 6 пунктов., но Заплотинский и Приймак откорректировали это отставание: 41:44.

В третьей четверти произошло то, чего мало кто ожидал: николаевцы сделали рывок и оторвались от действующих чемпионов на 10 пунктов и в лидерах пошли отдыхать перед заключительной 10-минуткой.

Как не пытались днепряне вернуть себе инициативу в 4-й четверти, максимум сумели подобраться к «Николаеву» на расстояние 1 дальнего. В конце матча из-за перебора фолов сразу трое игроков «Днепра» покинули площадку. Николаевцы сохранили выдержку до конца игры, и в результате это вылилось в сенсанционную победу: 105:91, МБК «Николаев» вышел в полуфинал розыгрыша Кубка Украины.

— Я не смог настроить команду на эту игру, это видно по пропущенным очкам, как серьезно я не старался готовиться на эту игру, команда была не настроена. Это было заметно с первой минуты. Думали, что все легко обойдется, но такого не случилось, - сказал главный тренер МБК «Днепр» Денис Журавлев по итогам матча. — Мы долго в этом сезоне шли к тому, чтобы сделать команду, которую можно назвать командой. Моей задачей было поделить время так, чтобы не перегрузился никто, у нас в воскресенье важная игра с «Одессой», ключевая игра четвертого круга, - сказал Валентин Берестнев.

В полуфинале МБК «Николаев» проиграл «Будівельнику» и не прошел в финал Кубка Украины, который прошел в воскресенье, 4 апреля. В финале встретились черкасские «Мавпи» и киевский «Будівельник». Последний стал победителем Кубка, это их пятый трофей в истории клуба, сообщили в Федерации баскетбола Украины.