20-летняя саблистка из Николаева Валерия Проченко завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию среди юниоров, который проходит в Каире в Египте.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

3 апреля в египетском Каире стартовал Чемпионат мира по фехтованию среди кадетов и юниоров. На протяжении 9 дней участники разыграют 18 комплектов наград: 12 в персональном первенстве и 6 в командном. От Украины на чемпионат мира поехала команда в составе 42 фехтовальщиков: 24 юниора и 18 юношей.

Николаевцы имеют серьезное представительство в сборной. Более того, первая завоеванная медаль - на счету спортсменки из Николаева Валерии Проченко.

Начала Валерия в групповом турнире - одолела 4 соперниц из шести. Дальше в туре на выбывание победила троих своих визави: из Колумбии, России и Нидерландов, причем, всех с одинаковым счетом 15:12, и вышла в четверть финала чемпионата мира.

В 1/4 николаевской фехтовальщице пришлось противостоять чемпионке юношеских Олимпийских игр 2018 года Наталье Ботельо из Мексики. И для Валерии та дуэль стала серьезным испытанием. По ходу поединка она уступала 1 - 2 уколами, но сумела сравнять счет и в решающей атаке вырвать победу со счетом 14:15 и путевку в полуфинал.

В полуфинале соперницей Валерии Проченко стала саблистка из Южной Кореи Чон Ха Йонг. Неожиданно для николаевчанки этот полуфинальный поединок оказался очень драматическим. Выигрывая по ходу поединка со счетом 5:7, Валерия получила повреждение стопы.

После медицинского тайм-аута 20-летняя фехтовальщика со слезами на глазах вернулась на дорожку и продолжила борьбу. Ей даже удавалось какое-то время получать преимущество над корейской соперницей. Но как не просто было Валерии - видно невооруженным взглядом. Девушка боролась до конца, но в итоге кореянка таки победила 15:13. Она же и выиграла золото чемпионата. А Валерия Проченко стала обладательницей бронзовой медали, первой в копилке украинской сборной на этом чемпионате мира и первой в карьере личной наградой на мировом первенстве такого уровня.