В апреле в Николаеве пройдет зональный Чемпионат Украины по боксу среди школьников 2007-2008 года рождения.

Об этом сообщают организаторы соревнования.

Спортивное событие начнется 8 апреля и продлится до 11 числа в спортзале КДЮСШ «Олимп» по адресу проспект Корабелов, 1-в.

На 8 апреля запланирован приезд участников соревнования, судей и т.д. 9 апреля пройдет регистрация, взвешивание, жеребьевка и первые поединки, начало соревнований в 15:00.

10 апреля — полуфинальный день соревнований (начало в 11:00), 11 апреля — финал (начало в 10:00).

Организаторы отмечают, что по итогам зональных соревнований к участию в Чемпионате Украины по боксу среди школьников 2007-2008 года рождения будет допущена сборная команда региона, в которую войдут финалисты соревнований в каждой весовой категории.

Весовые категории участников: от 35,5 до 37 кг (дополнительная), 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 57, 60, 63, 66, 70, 75, 80, 90 и от 90 кг (дополнительная). Соревнования будут индивидуальными и пройдут по действующим правилам AIBA.

Напомним, в сентябре в Николаеве на базе Детской юношеской спортивной школы №2 прошел областной турнир по боксу «Открытый ринг».