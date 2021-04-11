Сегодня, 11 апреля, БК «Тернополь» обыграл МБК «Николаев» — 85:75 (16:24, 31:19, 18:17, 20:15).

Об этом пишут Николаевские новости.

— Конате, Эдриан, Заплотинский, Колтер, Приймак — это не список стартовой пятерки МБК «Николаев», а перечисление всех отличившихся в атаке наших баскетболистов. А вот тернопольчане выглядели несколько несобранно — 0:11. Лишь только с этой отметки хозяева площадки заиграли в свой обычный баскетбол. Однако до конца периода Эдриан, Конате, Эдж и Дубоненко продолжали метко обстреливать корзину соперников – 16:24, — пишет издание.

Эдриен и после большого перерыва продолжил забивать. Но после трех результативных атак подряд стало видно, что помощи от партнеров поступает маловато, а силы у нашего центрового уже на исходе. Колтер, Приймак, Дубоненко и Эдж не смогли подхватить эстафету от лидера, их вклада не хватило для удержания даже минимального преимущества – 47:43.

После большого перерыва маленькую надежду на сохранение контригры подал капитан команды Конате – 47:46.

— Увы, больше ему забить не удалось до конца матча. А как только у тернопольчан заработала дальнобойная артиллерия, они быстро нарастили разрыв в счете до двузначных значений, — пишет издание.

Эдриан, Боднар, Заплотинский поддержали результативную серию Дубоненко и до конца третьего периода николаевцы немного выровняли счет – 65:60.

Заключительную 10-минутку снова ударно провел Эдриен. Однако удобных пасов от партнеров он почти не имел. В одном эпизоде центровой забрал отскок на своем щите, провел мяч через всю площадку и завершил атаку из-под чужой корзины.

На 6-й минуте соперники даже взяли тайм-аут при счете 74:70, чтобы как-то избежать нервной концовки.

— Но вряд ли тренер Забирченко планировал полдюжины ошибок николаевских баскетболистов, которые теряли мяч даже без броска по кольцу соперников, получали «гамаки» в убойных позициях, мазали с линии штрафных и фолили в ситуациях, когда можно было уже «не беспокоиться». Так что потревожить соперников в концовке гостям не удалось – 85:75, — говорится в публикации.

Напомним, ранее МБК «Николаев» дома потерпел поражение от «Днепра».