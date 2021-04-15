Корабелы продолжили серию выездных матчей в регулярном чемпионате Суперлиги поєдинком против одного из лидеров турнирной таблицы — БК «Прометей».

Об этом сообщает пресс-служба МБК «Николаев».

Отмечается, что команду из Каменского недавно возглавил Ронен Гинзбург, а при поддержке домашней арены со зрителями хозяева в первой четверти ушли в существенный отрыв — 23:10. Вторая 10-минутка была не менее результативна, ведь на двоих команды набрали 53 очка.

У корабелов лидерство по очкам забрал Сергей Приймак, который также успевал работать под щитами. Однако, в отсутствие травмированного Гудвина, МБК «Николаев» существенно проигрывал в силовой борьбе, из-за чего ушей на большой перерыв с отставанием в 18 очков — 34:52.

После перерыва рисунок игры остался неизменным. «Прометей» продолжал увеличивать преимущество, а гости предоставили возможность провести время на паркете молодым Заплотинскому, Лихому, Боднару и Лукьяну. При этом, в третьей четверти счет был равным — 28:28.

Заключительная четверть также прошла на встречных курсах. Впрочем, гостям так и не удалось до конца догнать соперника и приблизиться к Прометею хотя бы до 10 пунктов. Существенную разницу в счете обусловила невероятная точность хозяев из-за периметра, которые в целом за игру реализовали почти 50% дальних попыток.

Финальная сирена зафиксировала выездное поражение МБК «Николаев» — 82:110.

«Прометей» — МБК «Николаев» — 110:82 (23:10, 29:24, 28:28, 30:20).

«Прометей»: Вон (19 + 5 передач), Беликов (13), Стивенс (20), Майерс (11), Сидоров (19 + 9 передач), Эванс (6), Луценко (5), Липовой (3 + 6 подборов) , Петров (12), Бринюк (2).

МБК «Николаев»: Колтер (7), Приймак (12 + 9 подборов), Дубоненко (10), Конате (6 + 6 подборов), Эдриан (14 + 6 подборов), Эдж (16), Боднар (8), Заплотинский (9 + 7 подборов).

Напомним, 11 апреля БК «Тернополь» обыграл МБК «Николаев» — 85:75 (16:24, 31:19, 18:17, 20:15).