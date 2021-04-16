Глава канцелярии президента Чехии Вратислав Минарж выступил с открытым письмом после того, как УЕФА дисквалифицировал защитника «Славии» Ондржея Куделу на десять матчей за расистское поведение в матче Лиги Европы с «Рейнджерс».

Вратислав Минарж направил письмо Дисциплинарной комиссии УЕФА, которая принимала данное решение, передает lidovky.cz.

Он напомнил УЕФА, что в той игре «Славия» обыгрывала соперника, тогда как «Рейнджерс» действовали грубо — например, после одного из фолов перелом лобной пазухи получил вратарь Ондржей Коларж. А после матча игроки «Славии» подверглись нападению со стороны соперников в подтрибунном помещении, напомнил Вратислав Минарж.

— Итог? Футболист, который раздробил череп сопернику, получил от вас четыре матча дисквалификации, а еще один игрок, напавший на футболиста «Славии», пропустит три матча. А предполагаемый расизм? 10 матчей дисквалификации. Я замечу, что факт расизма не доказан, нарушение просто предполагают. Даже инспектор УЕФА засомневался, что Ондржей Кудела сказал что-то расистское, — написал глава канцелярии. — Вы вынесли беспрецедентное решение в отношении игрока, который никому не навредил и только устно, если верить его словам, оскорбил соперника. Вы осудили приличного человека без каких-либо причин, также лишив его возможности реализовать мечту и играть в Лиге Европы. А все потому, что вы хотите удовлетворить ожидания маленькой группы активистов и клуба, который не способен побеждать на поле и только выкрикивает пустые и неприятные слова о расизме, — отметил Вратислав Минарж.

Он подчеркнул, что с подачи УЕФА борьба с расизмом «стала вершиной лицемерия, дискриминации и смущающего подрыва ценностей в соответствии с глупыми трендами", а также выразил мнение, что такими темпами «возникнет ситуация, когда людей, кожа которых не имеет темного цвета, будут дискриминировать, их права будут ущемлять».

— Хоть вы наверняка к такому и не привыкли, позвольте мне сказать вам одну вещь. Я очень рад, что чешское общество не поддерживает ваш вердикт. Это касается всего нашего общества. Вам удалось объединить старых противников, пускай даже и на короткое время. Мы не будем вставать на колени перед вами, а угрозы не подействуют на чешских футбольных фанатов, — написал Вратислав Минарж.

В завершении он подчеркнул, что президент Милош Земан считает, что случившееся важно не только со спортивной точки зрения, но и «с точки зрения справедливости и человеческой чести».