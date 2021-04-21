Вчера МБК «Николаев» дома проиграл «Будивельнику» 71:79 (13:25, 22:14, 16:17, 20:23), это 30-е поражение в сезоне.

Об этом сообщили в пресс-службе МБК.

«Корабелы» с первых минут отпустили киевлян в рывок - 0:10. После этого николаевцы сумели вернуться в игру, но первая четверть все же осталась за Будивельником - 13:25.

Вторая 10-минутка стала настоящей изюминкой для любителей баскетбола, ведь МБК Николаев не только приблизился к «Будивельнику», но и оставил открытым вопрос о победителе игры на вторую половину встречи. Особенно эффектными были действия Эджа, Приймака и Эдриана - 35:39.

После паузы николаевцы снова позволили киевлянам уйти в отрыв. Однако, сами же хозяева паркета и вернули интригу, нивелировав преимущество «Будивельника» до одного пункта. Заключительные минуты прошли в серьезном напряжении, ведь гости не имели большого перевеса над соперником.

Тем не менее, «Николаев» не сумел до конца свести игру до своей победы. С выгодных позиций промахнулись Дубоненко и Эдриан, а вот киевлян к победе повел 36-летний Буртт.

МБК Николаев: Эдж (19), Лихой (2), Колтер (17 + 6 передач), Приймак (12 + 9 подборов), Заплотинский (2), Эдриан (19 + 11 подборов).

Будивельник: Реджи Джонсон (7), Дево (15+ 8 подборов), Дэвенпорт (3 + 7 подборов), Брайс Джонсон (18 + 9 подборов), Кожемякин (8), Буртт (17 + 9 передач), Звонов (5), Джефферсон (4), Козлов (2).

Наставник «корабелов» Валентин Берестнев поле игры сказал, что у него нет претензий к нашим игрокам.

— У нас - поражение за поражением. Это трудно воспринимается. У меня нет претензий к своим ребятам. Они дрались. Но есть проблема в комплектации - это моя вина. Беру всю ответственность на себя. Нам не хватает одного-двух игроков для ротации. Шакил точно выбыл до конца сезона, а у нас нет баскетболиста, который бы сумел так сыграть на позиции 5-го номера. Так и будем завершать сезон. Шансов попасть в плей-офф нет, но я благодарен, что ребята бьются не на жизнь, а на смерть, - прокомментировал Валентин Берестнев.

Ранее МБК «Николаев» на выезде уступил одному из лидеров турнирной таблицы — БК «Прометей».