Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в 1/8 финала турнира WTA 500 в Штутгарте.

Первая ракетка Украины обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии со счетом — 7:6, 6:3, пишет ZN.ua.

Матч длился 1 час 37 минут. Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3/8 брейк-поинтов.

В прошлом сезоне в активе Свитолиной победы на турнирах в Монтеррее и Страсбурге.

Также лучшая теннисистка Украины повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос ؅ 1/4 финала.

В нынешнем году Свитолина вышла в финал турнира в Майами, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.