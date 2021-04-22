Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в 1/8 финала турнира WTA 500 в Штутгарте.
Первая ракетка Украины обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии со счетом — 7:6, 6:3, пишет ZN.ua.
Матч длился 1 час 37 минут. Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3/8 брейк-поинтов.
В прошлом сезоне в активе Свитолиной победы на турнирах в Монтеррее и Страсбурге.
Также лучшая теннисистка Украины повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос 1/4 финала.
В нынешнем году Свитолина вышла в финал турнира в Майами, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в 1/8 финала турнира WTA 500 в Штутгарте.
Первая ракетка Украины обыграла экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии со счетом — 7:6, 6:3, пишет ZN.ua.
Матч длился 1 час 37 минут. Свитолина выполнила 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3/8 брейк-поинтов.
В прошлом сезоне в активе Свитолиной победы на турнирах в Монтеррее и Страсбурге.
Также лучшая теннисистка Украины повторила свой лучший результат на Ролан Гаррос 1/4 финала.
В нынешнем году Свитолина вышла в финал турнира в Майами, а также пробилась в 1/8 финала Australian Open.