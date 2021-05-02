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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал еще одного игрока в расширенный состав на сборах перед Евро-2020. В состав сборной вошел Евгений Коноплянка.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
— Ныне полузащитник, на счету которого 86 игр и 21 гол за сине-желтых, проходит процесс реабилитации после надрыва задней поверхности бедра, который случился во время мартовского сбора национальной команды, - заявили в УАФ.
Евгений Коноплянка сможет присоединиться к лагерю главной команды, как только восстановится от травмирования. Украинская сборная с 15 мая по 8 июня будет готовиться к евро в Харькове.
Как напомнили в УАФ, в течение этого периода сборная Украины проведет три товарищеские встречи на домашних аренах:
Напомним, на матчах Евро-2020 сборным разрешили проводить до пяти замен за матч.
Напомним, ранее Андрея Шевченко хотел пригласить «Милан». Но тренер сборной тогда заявил, что планирует остаться в сборной Украины.
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Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко вызвал еще одного игрока в расширенный состав на сборах перед Евро-2020. В состав сборной вошел Евгений Коноплянка.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
— Ныне полузащитник, на счету которого 86 игр и 21 гол за сине-желтых, проходит процесс реабилитации после надрыва задней поверхности бедра, который случился во время мартовского сбора национальной команды, - заявили в УАФ.
Евгений Коноплянка сможет присоединиться к лагерю главной команды, как только восстановится от травмирования. Украинская сборная с 15 мая по 8 июня будет готовиться к евро в Харькове.
Как напомнили в УАФ, в течение этого периода сборная Украины проведет три товарищеские встречи на домашних аренах:
Напомним, на матчах Евро-2020 сборным разрешили проводить до пяти замен за матч.
Напомним, ранее Андрея Шевченко хотел пригласить «Милан». Но тренер сборной тогда заявил, что планирует остаться в сборной Украины.