Николаевской женский ФК «Ника» победил ФК из Умани «Пантеры». Итоговый счет составил 3:2 в пользу Николаева.

Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.

Николаевские футболистки сумели забить два быстрых гола на старте поединка. Дублем отметилась Инна Глущенко. А после перерыва один мяч в актив «Ники» добавила Елена Клепацкая.

Преимущество в три мяча несколько расслабило спортсменок из Николаева, чем не преминули воспользоваться соперницы из Умани. На 84-ой минуте Юлия Дегтяр реализовали пенальти, а уже на 3-ей компенсированной минуте Ирина Мокбаль забила второй мяч в ворота «Ники».

Установить статус кво «Пантерам» не хватило игрового времени, так что в итоге 3:2 в пользу николаевской «Ники».

Ранее НикВести сообщали, что 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.