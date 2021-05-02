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Николаевской женский ФК «Ника» победил ФК из Умани «Пантеры». Итоговый счет составил 3:2 в пользу Николаева.
Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.
Николаевские футболистки сумели забить два быстрых гола на старте поединка. Дублем отметилась Инна Глущенко. А после перерыва один мяч в актив «Ники» добавила Елена Клепацкая.
Преимущество в три мяча несколько расслабило спортсменок из Николаева, чем не преминули воспользоваться соперницы из Умани. На 84-ой минуте Юлия Дегтяр реализовали пенальти, а уже на 3-ей компенсированной минуте Ирина Мокбаль забила второй мяч в ворота «Ники».
Установить статус кво «Пантерам» не хватило игрового времени, так что в итоге 3:2 в пользу николаевской «Ники».
Ранее НикВести сообщали, что 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.
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Казкова "Казка" та дивні методи боротьби за якість медичних послуг Ірини ШамрайСтанислав Мартиросов
Николаевской женский ФК «Ника» победил ФК из Умани «Пантеры». Итоговый счет составил 3:2 в пользу Николаева.
Об этом говорится в сюжете программы «Улица Спортивная» на телеканале НИС-ТВ.
Николаевские футболистки сумели забить два быстрых гола на старте поединка. Дублем отметилась Инна Глущенко. А после перерыва один мяч в актив «Ники» добавила Елена Клепацкая.
Преимущество в три мяча несколько расслабило спортсменок из Николаева, чем не преминули воспользоваться соперницы из Умани. На 84-ой минуте Юлия Дегтяр реализовали пенальти, а уже на 3-ей компенсированной минуте Ирина Мокбаль забила второй мяч в ворота «Ники».
Установить статус кво «Пантерам» не хватило игрового времени, так что в итоге 3:2 в пользу николаевской «Ники».
Ранее НикВести сообщали, что 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.