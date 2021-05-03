На Центральном городском стадионе 7 мая состоится матч между МФК «Николаев» и ФК «Черноморец» в рамках Чемпионата первой лиги. В этот день любители футбола смогут попасть на домашний матч «корабелов» всего за 1 гривну.

Об этом НикВестям рассказал председатель наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор.

Он отметил, что такая цена на входные билеты — это подарок горожанам в честь 100-летия со дня основания клуба.

Напомним, 30 апреля, МФК «Николаев» дома выиграл у «Прикарпатья» из Ивано-Франковска со счетом 1:0.