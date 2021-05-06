В Николаеве прошли традиционные соревнования «Николаевская миля». В этом году забег был 42-м.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

«Николаевскую милю» впервые пробежали в 1980 году — тогда еще на стадионе «Судостроитель». С того времени и по сегодня забег организовывают ежегодно. Не помешали даже карантинные ограничения прошлой весной и «милю» все равно провели, только в онлайн-формате.

В этом году эпидситуация позволила провести соревнования в обычном режиме и собрать не только местных стайеров. Бегали в парке Победы. Дистанция в милю или 1609 метров предполагала 4 круга по стадиону.

На соревнования зарегистрировались 120 участников. Открыли их забегом самых младших спортсменов. В целом в рамках «Николаевской мили» было запланировано 12 забегов. Последними были соревнования ветеранов.

Напомним, в Николаеве за день до Рождества прошел забег по бездорожью — его участники преодолели расстояние в 30 километров.