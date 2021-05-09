Президент МБК «Николаев» Андрей Черепанов поделился мнением в интервью Tribuna.com о причинах неудачного сезона.

Он обозначил две группы причин неудачного сезона.

— К первой я отношу обстоятельства, общие для всех команд. Это коронавирус, травмы игроков, непредсказуемо меняющийся календарь в ходе чемпионата, необъективное судейство.С этими проблемами столкнулись абсолютно все команды Суперлиги. Другое дело, на каком этапе чемпионата каждая из команд пострадала и как смогла (или не смогла) противостоять этим вызовам, - сказал Андрей Черепанов.

— Вторая группа – это субъективные причины, относящиеся непосредственно к «Николаеву». Это ошибки в предсезонной комплектации команды опытными украинскими баскетболистами, а также массовое заболевание игроков ковидом накануне чемпионата. Следующая ключевая наша проблема – это смена главного тренера в первые дни чемпионата. И, как результат, недостаток взаимопонимания между рядом уже подписанных баскетболистов и новым тренером, - добавил Андрей Черепанов.

Третьей причиной он назвал психологический шок и упаднические настроения отдельных опытных игроков после серии поражений во втором круге чемпионата, после которых, как оказалось, команда не смогла морально восстановиться и поверить в себя.

— И, наконец, это отсутствие зрителей на трибунах. «Николаев» пострадал от этого как никакой другой клуб Украины. Уверен, при поддержке наших болельщиков команда смогла бы одержать дополнительные три-четыре победы в домашних матчах. Нам их реально очень не хватало, - пояснил Андрей Черепанов.

Ранее МБК «Николаев» дома проиграл «Будивельнику» 71:79 (13:25, 22:14, 16:17, 20:23), это 30-е поражение в сезоне.