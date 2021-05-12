Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (15-0, 9 КО) сообщил о переносе боя на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова.

Новая дата боя — 24 июля, о чем заявил украинский боксер на своей странице в Instagram.

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Планировалось, что поединок пройдет 19 июня, но Денис Беринчик во время спарринга получил травму плеча.

Боксер свой прошлый бой провел в марте, когда победил техническим нокаутом в третьем раунде чилийца Хосе Санчеса.

Артем Лобов — боец смешанных боевых искусств, выступавший под эгидой UFC в полулегкой и легкой весовых категориях. Участник турниров по кулачным боям Bare Knuckle FC.

Напомним, в феврале прошлого года Денис Беринчик в Броварах успешно защитил свой титул WBO International. Украинец решением судей победил аргентинца