Об этом сообщает пресс-служба WTA.

Украинка, сеянная под пятым номером, во втором круге обыграла 19-летнюю американку Аманду Анисимову (№39) в трех сетах - 2:6; 6:3; 6:4.

Свитолина уступила в первом сете, но затем взяла два последующих. В решающем сете украинка вела со счетом 5:2, однако уступила два гейма подряд. Но все же Свитолина смогла дожать американскую теннисистку, сделав необходимый брейк.

Поединок длился 1 час 38 минут.

На стадии 1/16 финала украинка сыграет с победительницей пары Мугуруза (12) - Пера.

Напомним, что украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).