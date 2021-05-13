Киевское «Динамо» завоевало Кубок Украины сезона 2020/2021. В финале киевляне в экстра-тайме вырвали победу у луганской «Зари» —1:0.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Динамо» больше владело мячом, но особых моментов ни киевляне, ни луганчане практически не создавали.

— Единственный опасный момент в первой половине на счету «бело-синих». На 38-й минуте Родригес пободался на фланге и отпасовал на Беседина, который с угла штрафной обводящим ударом пытался попасть в угол. Удар вышел не совсем в угол, но достаточно неприятно выскакивал из-под защитника «Зари». Василь свои ворота спас, — пишет издание.

Вторая половина началась активнее. На 55-й минуте Шапаренко отобрал мяч в центре поля, вошел через полполя в штрафную и пробил.

— Василь был не у дел, но мяч угодил в перекладину. Спустя еще 7 минут «Динамо» создало еще один реальный шанс открыть счет. Цыганков накрутил защитника и отпасовал на 11 метров на набегающего Беседина. Нападающему «бело-синих» особо никто не мешал, но попасть в створ ворот он не смог, — описывает матч издание.

До конца второго тайма киевляне создали еще несколько опасных моментов, а вот «Заря» особо ничем не запомнилась.

— Правда, уже в добавленное время Алахьяр ворвался в штрафную и во время борьбы с Забарным упал. Иранец апеллировал к рефери о нарушении, но судья фола не заметил. В итоге основное время так и завершилось вничью 0:0. Но еще на 30 минут луганчане были явно не готовы. Уже на старте экстра-тайма Цыганков опасно пробивал с угла штрафной, а спустя еще пару минут таки отрыл счет в матче. Родригес протянул мяч и отпасовал на линию вратарской, где игроки «Зари» упустили Цыганкова, которому оставалось лишь попасть в ворота - 1:0, — говорится в репортаже.

«Динамо» стало 13-кратным обладателем Кубка Украины.